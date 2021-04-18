Илья Ивашко вышел в основную сетку турнира в Барселоне

Илья Ивашко. Фото из архива
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (111-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорус во втором круге квалификации уверенно победил в двух партиях итальянца Федерико Гайо (136) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
На старте квалификации Илья Ивашко обыграл в двух сетах американского теннисиста Максима Кресси (157) - 6:1, 6:3.
Турнир в каталонской столице завершится 25 апреля.-0-