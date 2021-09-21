Илья Ивашко вышел во второй раунд теннисного турнира в Нур-Султане

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (52-й номер мирового рейтинга) победно стартовал на турнире категории АТР-250 в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $480 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала белорус за полтора часа обыграл в двух сетах представителя Швеции Элиаса Имера (169) - 6:2, 6:4. Илья Ивашко трижды подавал на вылет против одного эйса у соперника.В матче за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с казахстанским теннисистом Тимофеем Скатовым (280).
Первым соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (97) сегодня будет французский теннисист Бенуа Пер (53). В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют с бразильским дуэтом Рафаэль Матос / Марсело Демолинер.
На женском турнире категории WTA-500 в чешской Остраве с призовым фондом $565 тыс. белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина пробился в четвертьфинал парного разряда, победив российских теннисисток Нателу Дзаламидзе и Яну Сизикову - 6:3, 6:7 (3:7), 10:6.
Соревнования в Нур-Султане и Остраве завершатся 26 сентября.-0-