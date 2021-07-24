24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович квалифицировался в полуфинал олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м брассом, передает корреспондент БЕЛТА.

Результат минчанина (59,33 сек.) позволил ему разделить девятое место с итальянцем Фредерико Поджио и оказаться в числе участников следующей стадии соревнований. Лучшее время дня на счету Адама Пити. Рекордсмен из Великобритании показал результат 57,56 сек.

Полуфинальные заплывы пройдут 25 июля и начнутся в 5.30 по минскому времени.

Олимпийские соревнования по плаванию проходят в "Токио Акватик центре", построенном специально для Игр в районе Татсуми-но-Море, и завершатся 8 августа. Тут будет разыграно 37 комплектов медалей (по 18 у мужчин и женщин плюс одно смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. По сравнению с Олимпийскими играми 2016 года в Токио впервые будут разыграны медали в плавании на 800 м вольным стилем у мужчин, в плавании на 1500 м у женщин и в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.-0-

Фото Оксаны Манчук