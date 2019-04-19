Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси на дистанции 50 м брассом

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров сборной Беларуси Илья Шиманович установил новый рекорд на дистанции 50 м брассом во время чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предварительном заплыве во Дворце водных видов спорта в 50-метровом бассейне он показал результат 26,57 сек. Как отметили в федерации плавания, это новый национальный рекорд и лучший результат сезона в мире. Прежний рекорд Беларуси (26,86 сек) принадлежал также Илье Шимановичу. Финал на 50 м брассом состоится в Бресте сегодня вечером.
Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит британцу Адаму Пити (25,95 сек.), который установлен на чемпионате мира в 2017 году.-0-
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