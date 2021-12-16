Илья Шиманович показал второй результат в квалификации на ЧМ по плаванию на короткой воде

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович показал второй результат по итогам квалификационных заплывов на 100 м брассом на чемпионате мира на короткой воде, который стартовал в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На своей коронной дистанции белорус показал время 56,20 сек. Лидером на данном этапе состязаний стал спортсмен из Нидерландов Арно Камминга, его результат - 56,19 сек.

Полуфинальные заплывы на 100 м брассом у мужчин состоятся вечером 16 декабря, а финал - 17 декабря.

Всего в чемпионате мира по плаванию на короткой воде участвуют семь белорусских атлетов. Помимо Ильи Шимановича спор за награды планетарного форума поведут Анастасия Шкурдай, Анастасия Кулешова, Анастасия Коряковская, Алина Змушко, Виктор Стаселович и Григорий Пекарский.-0-