Илья Шиманович выиграл серебро на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович занял второе место на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале дистанции 100 м брассом Илья Шиманович показал время 55,77 сек. Опередить белоруса смог лишь итальянец Николо Мартиненги - 55,63 сек. Бронзовую награду выиграл нидерландский спортсмен Арно Камминга - 55,79 сек.

Отметим, что минчанин по итогам отбора на дистанции 100 м брассом показал лучшее время среди всех участников состязаний в данном виде программы - 55,45 сек. и установил рекорд чемпионатов Европы, побив свое собственное достижение, установленное в Глазго-2019.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проводится под эгидой Европейской лиги плавания (LEN). 7 декабря 2019 года Казань была единогласно выбрана принимающим городом ЧЕ-2021 на заседании бюро LEN в Глазго. До 2013 года чемпионат проводился ежегодно, а затем стал проходить по нечетным годам.

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