Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович занял четвертое место на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заплыве на 50 м баттерфляем минчанин, вышедший в решающую стадию соревнований с лучшим промежуточным результатом, показал четвертое итоговое время - 25,84 сек. Чемпионом мира стал американец Ник Финк с континентальным рекордом 25,53 сек. Серебро завоевал итальянец Николо Мартиненги - 25,55 сек. Бронза у бразильца Жуана Гомеса Жуниора - 25,80 сек. Отметим, ранее Илья Шиманович на этих состязаниях выиграл звание чемпиона мира на дистанции 100 м брассом, повторив при этом мировой рекорд.

Что касается других результатов, то финальный заплыв на 1500 м вольным стилем у мужчин выиграл Флориан Велльброк из Германии, установивший новый мировой рекорд - 14 мин. 06,88 сек. Второе место занял тунисский атлет Ахмед Хафнауи - 14 мин. 10,94 сек. Украинский атлет Михаил Романчук оставил за собой бронзу с результатом 14 мин. 11,47 сек.

В стартах 100 м вольным стилем у мужчин звание чемпиона мира выиграл итальянец Алессандро Миресси - 45,57 сек. Второе место у Райана Хелда из США - 45,63 сек. Третья позиция на пьедестале у Джошуа Лиендо Эдвардса из Канады - 45,82 сек.

В решающем заплыве 200 м на спине у мужчин победу праздновал Радослав Кавецкий из Польши - 1 мин. 48,68 сек. Серебро у американца Шейна Касаса - 1 мин. 48,81 сек. Бронза на счету Кристиана Динера из Германии - 1 мин. 48,97 сек.-0-