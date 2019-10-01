Именитый американский тренер дисквалифицирован на четыре года

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением антидопингового агентства США (USADA) за нарушения, связанные с применением допинга, дисквалифицировали известного американского тренера по легкой атлетике Альберто Салазара. Он прославился во время работы с четырехкратным олимпийским чемпионом британским бегуном Мо Фарой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ВВС .

61-летний специалист наказан за содействие нарушению антидопинговых правил во время проведения в Орегоне тренировочного лагеря, где под его началом работали многие именитые спортсмены. Салазар признан виновным в применении запрещенного метода, фальсификации и попытке фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путем вовлечения в программу тестирования с нарушением правил. Также на четыре года отстранен его помощник врач Джеффри Браун.

Расследование началось с того, что американская бегунья Кара Гоучер в 2015 году в документальном фильме Би-би-си обвинила Салазара в неоднократных нарушениях антидопинговых правил, подталкивая спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Салазар с Брауном свою вину не признали и готовят апелляцию.

Мо Фара - один из самых знаменитых легкоатлетов современности, выиграл два золота на Олимпиаде-2012: в беге на 5000 и 10000 м. Спустя четыре года стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год.-0-