24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Иранский стрелок Джавад Форугхи стал олимпийским чемпионом, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м иранец установил новый олимпийский рекорд - 224,8 очка. Серебряную медаль завоевал сербский спортсмен Дамир Микец - 237,9, обладателем бронзовой медали стал китайский стрелок Пан Вэй - 217,6. Белорусы в этом виде программы не выступали.

Сегодня в первом виде стрелковой программы токийской Олимпиады - в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м - золото завоевала китаянка Ян Цянь, установив новый олимпийский рекорд. Второе место у россиянки Анастасии Галашиной, бронза у швейцарки Нины Кристен. Белоруска Мария Мартынова заняла итоговое 24 место.-0-