Ирина Кривко заняла 26-е место в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене

Ирина Кривко
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Кривко заняла 26-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска отстала от лидера трассы на 2 мин. 15,1 сек. Лучшее время показала норвежка Тириль Экхофф, преодолевшая расстояние в 10 км за 29 мин. 14,6 сек. На второй позиции разместилась шведка Ханна Эберг (отставание 25,8 сек.). Третье место досталось норвежке Ингрид Тандревольд (отставание 39,7 сек.).
Тириль Экхофф (Норвегия) на огневом рубеже
Ханна Эберг (Швеция) на дистанции гонки преследования
Ингрид Тандревольд (Норвегия) на дистанции гонки преследования
Призеры женской гонки преследования
Белорусская спортсменка Анна Сола заняла 52-е место, Динара Алимбекова расположилась на 53-й позиции.
Анна Сола на дистанции гонки преследования
Динара Алимбекова на дистанции гонки преследования
Продолжатся соревнования мужской эстафетой 4х7,5 км (16.15).-0-
Фото Дениса Костюченко