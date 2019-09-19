Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третий день чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Нур-Султане, Ирина Курочкина (57 кг) завоевала бронзовую медаль и олимпийскую лицензию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за третье место Ирина Курочкина, победившая в утешительной схватке россиянку Марину Симонян (19:8), не оставила шансов польской спортсменке Йовите Вжесень (4:0). Эта награда пока единственная для белорусов на планетарном первенстве по борьбе.
Потерпев поражение в утренней части соревнований, Кристина Федорашко (62 кг) и Мария Мамашук (68 кг) завершили турнирную борьбу и не выступят в завтрашних решающих схватках. Кристина Федорашко уступила Хенне Катарине Юханссон из Швеции (0:3), а Мария Мамашук не справилась с немкой Анной Кармен Шелл (6:8).
В стартах борцов вольного стиля, которые сегодня провели предварительные поединки в весовых категориях 57 и 65 кг, Владислав Андреев (57 кг) проиграл иранцу Резе Ахмадали Атринагарчи (2:4), а Ньургун Скрябин (65 кг) уступил Тульге Тумур-Очиру из Монголии.-0-