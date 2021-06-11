Ирина Жук и Эльвира Герман стали призерами этапа легкоатлетической "Бриллиантовой лиги"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий в сезоне этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике прошел во Флоренции (Италия). Белорусские спортсменки Ирина Жук и Эльвира Герман выиграли серебро и бронзу турнира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Ирина Жук, специализирующаяся на прыжках с шестом, с первой попытки справилась с планкой на высоте 4 м 71 см. Далее на турнире она штурмовала высоту 4 м 76 см, но все три выхода в сектор оказались неудачными. Победила в прыжках с шестом Анжелика Сидорова из России - 4 м 91 см.

В беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман показал третий результат - 12,85 сек. Первое место заняла Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико - 12,32 сек.

Что касается остальных белорусских атлетов, то Анастасия Мирончик-Иванова стала пятой (6 м 61 см) в прыжках в длину, а Максим Недосеков в итоговом протоколе в прыжках в высоту (2 м 27 см) расположился на шестой позиции.

Очередной этап "Бриллиантовой лиги" состоится 1 июля в Осло.-0-