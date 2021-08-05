Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале, передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белоруска преодолела планку на высоте 4 м 50 см. Затем она трижды пыталась преодолеть высоту 4 м 70 см, но сделать это ей не удалось.

Олимпийское золото в этом виде легкоатлетической программы завоевала американская спортсменка Кэти Наджотт, которая прыгнула на 4 м 90 см. Серебро досталось российской прыгунье Анжелике Сидоровой - 4 м 85 см, такой же результат у британки Холли Брэдшоу, но она уступила россиянке по попыткам.-0-