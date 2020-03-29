"Ислочь" обыграла "Смолевичи", одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из двух сегодняшних матчей футболисты "Ислочи" обыграли на поле минского стадиона "Динамо" гостей из "Смолевичей" с минимальным перевесом - 1:0.
Победный мяч на 9-й минуте встречи забил Момо Янсане. Он же в первом туре принес победу "Ислочи" в матче с гродненским "Неманом".
Сегодня гродненские футболисты принимают на своем стадионе "Витебск".
Результаты остальных встреч второго тура: "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:0, "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:2.
Турнирную таблицу сейчас возглавляют "Минск", "Энергетик-БГУ", "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ", набравшие по 6 очков из шести возможных.-0-
Фото ФК "Ислочь"