"Ислочь" обыграла "Витебск" в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали победу над "Витебском" со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей мячи забили Дмитрий Юсов, Николай Януш и Александр Макась, хозяева ответили голами Антона Матвеенко и Павла Назаренко. Для команды Виталия Жуковского это вторая виктория кряду, а подопечные Сергея Ясинского потерпели второе поражение подряд.

Сегодняшний поединок между минским "Динамо" и "Смолевичами" перенесен на 14 августа. Встреча "Минск" - "Славия" (Мозырь) перенесена с 8 на 12 августа.

Результаты других игр этого тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Слуцк" - 4:2.

Еще два матча пройдут 8 августа: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Городея".

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), БАТЭ - 37 (20), "Неман" - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Ислочь" - 32 (21), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Энергетик-БГУ" - 30 (20), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Рух" - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

В споре лучших бомбардиров лидирует узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-