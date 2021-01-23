Испанские гандболисты выиграли у команды Уругвая на чемпионате мира в Египте

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи проходят сегодня на мужском гандбольном чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одни из главных фаворитов турнира - гандболисты сборной Испании- в предпоследнем матче второго этапа уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23. Позже в 1-й группе состоятся еще два поединка: Германия - Бразилия, Польша - Венгрия. Положение команд: Испания - 7 очков (4 матча), Венгрия - 6 (3), Польша - 4 (3), Германия - 2 (3), Бразилия - 1 (3), Уругвай - 0 (4).

Во 2-й группе сборная Катара обыграла соперников из Бахрейна с результатом 28:23. Также сегодня действующие чемпионы планеты датчане проэкзаменуют японских гандболистов, а хорваты будут играть с аргентинцами. Положение команд: Дания - 6 (3), Хорватия - 5 (3), Аргентина - 4 (3), Катар - 4 (4), Япония - 1 (3), Бахрейн - 0 (4).

Гандболисты сборной Беларуси завтра завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Черногории. Во втором раунде подопечные Юрия Шевцова сначала разошлись миром со шведами (26:26), а затем потерпели крупное поражение от хозяев турнира египтян (26:35). Спортсмены Северной Македонии проиграли словенцам (21:31) и россиянам (20:32). В других заключительных встречах 4-й группы сборная Словении сыграет с египтянами, а российские гандболисты будут соперничать с командой Швеции. Положение перед заключительными играми: Швеция - 6 очков, Египет - 6, Россия - 5, Словения - 5, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-