Испанцы не удержали победу нал поляками в матче чемпионата Европы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Испании и Польши сыграли вничью 1:1 в последнем матче второго тура чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанцы с первых минут встречи в Севилье захватили инициативу, создав немало опасных моментов у ворот соперников. Настойчивость хозяев поля была вознаграждена на 25-й минуте игры, когда Альваро Мората замкнул передачу Жерара Морено с правого фланга атаки. Пропустив мяч, поляки бросились отыгрываться и на 43-й минуте их главный бомбардир Роберт Левадовски имел отличный шанс отличиться, но его удар с линии вратарской отразил голкипер Унаи Симон. И все же лидер польской дружины сумел распечатать ворота испанцев - на 54-й Роберт Левандовски сравнял результат. Буквально через две минуты хозяева могли снова выйти вперед, но Жерар Морено не реализовал пенальти, пробив в стойку ворот. В оставшееся время испанцы много атаковали, но добыть победу им не удалось. Ранее шведы одолели в Санкт-Петербурге словаков с минимальным преимуществом - 1:0. Турнирное положение после двух туров: Швеция - 4 очка, Словакия - 3, Испания - 2, Польша - 1.

В группе F футболисты Германии в Мюнхене одержали волевую победу над чемпионом Европы командой Португалии с результатом 4:2. Венгры в Будапеште сыграли вничью с чемпионами мира французами - 1:1. Положение команд после двух игровых дней: Франция - 4, Германия - 3, Португалия - 3, Венгрия - 1.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А - Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

В - Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

С - Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

D - Чехия - 4, Англия - 4, Хорватия - 1, Шотландия - 1.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-