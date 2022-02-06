Испанцы завоевали бронзу ЧЕ по мини-футболу

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Испании завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу, который завершается в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Амстердаме в матче за третье место испанцы победили украинцев со счетом 4:1. Испанцы в третий раз стали обладателями бронзы континентальных первенств, также у них 7 чемпионских титулов и три серебра.

Позже в финальном поединке за золото действующие чемпионы Старого Света португальцы будут отстаивать свой титул в противостоянии с командой России. Вчера в полуфинале россияне обыграли сборную Украины с результатом 3:2, а португальская команда с таким счетом одолела испанцев. На прошлых ЧЕ россияне шесть раз играли в финале, лишь однажды взяв золото (1999). Для сборной Португалии предстоящий решающий поединок станет третьим в истории: в 2018-м они победили испанцев, а в 2010-м им же уступили.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем матче команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-