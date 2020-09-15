Исполком НОК утвердил кандидатов на стипендии Олимпийской солидарности

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось заседание исполкома организации. Одним из важнейших итогов работы собрания стало утверждение кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"В целях подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (КНР), на основании представленных заявок (кандидатур) от национальных федераций (союзов, ассоциаций) по зимним видам спорта исполком утвердил состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК. В список вошли 10 атлетов: Павел Дик и Снежана Дребенкова (лыжная акробатика), Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов и Анна Сола (биатлон), Анна Нифонтова и Артем Чабан (конькобежный спорт), Анастасия Кириллова (лыжный спорт), Виктория Сафонова и Александр Лебедев (фигурное катание)", - рассказали в пресс-службе.

Кандидатурам на получение выплат теперь предстоит пройти процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом.

Помимо вопроса о стипендиях Олимпийской солидарности, в соответствии с рекомендациями МОК исполком НОК также утвердил изменения в положение комиссии спортсменов в новой редакции.-0-