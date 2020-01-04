Исполнительный директор УХЛ: Рождественский турнир - хорошая школа для юных хоккеистов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир в Минске - хорошая школа для юных хоккеистов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА на трибуне "Чижовка-Арены" поделился исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага.

"Я уже второй раз в Беларуси на Рождественском турнире, для меня это большая честь. С каждым годом уровень организации растет, очень теплые и приятные впечатления, начиная от встречи на границе и заканчивая заселением в гостиницу. Позитивный момент и во взаимодействии с организационным комитетом, они большие профессионалы", - отметил Алексей Брага.

По его словам, приятно видеть, что белорусы болеют на трибунах за украинцев. "Такие турниры содействуют воспитанию юных хоккеистов, - считает исполнительный директор УХЛ. - Здесь за игрой легенд наблюдает подрастающее поколение. Для ребят это хорошая школа и возможность увидеть известных спортсменов".

Все матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-