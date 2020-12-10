ITA приступило к повторному анализу допинг-проб с Игр в Сочи

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало процедуру перепроверки проб, взятых во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"После завершения программы повторного анализа допинг-проб Лондона-2012 по поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Олимпиады-2014 в Сочи", - говорится в сообщении.

Будут вновь проанализированы допинг-пробы спортсменов всех стран и видов спорта. Ранее перепроверке подвергались лишь пробы российских спортсменов.-0-