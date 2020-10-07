Итальянец Филиппо Ганна выиграл пятый этап "Джиро д'Италия - 2020"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Филиппо Ганна из велокоманды INEOS выиграл пятый этап "Джиро д'Италия - 2020". Для уроженца Вербании это вторая виктория на Гранд-туре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Маршрут с вершиной первой категории сложности Милето - Камильятелло - Силано протяженностью 225 км победитель проехал за 5 часов 59 мин. 17 сек. Спустя 34 сек. на финиш приехала основная группа преследователей итальянца. На втором месте финишировал Патрик Конрад из Австрии из Bora-hansgrohe. Замкнул тройку сильнейших с аналогичным отставанием от победителя португалец Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step.

Представитель самой западной страны в континентальной Европе продолжает лидировать в генеральной классификации с результатом 17 часов 6 мин. 23 сек. В 43-х секундах от него идет испанец Пелло Бильбао из Bahrain McLaren. Тройку сильнейших замыкает Вилко Келдерман из Нидерландов, представляющий Team Sunweb, с отставанием от обладателя розовой майки лидера на 48 сек.-0-