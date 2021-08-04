Сербки, американки и кореянки вышли в 1/2 финала женского волейбольного турнира ОИ

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На женском волейбольном олимпийском турнире стали известны три участника полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро волейболистки сборной Сербии в четвертьфинальном матче с итальянками не испытали проблем, выиграв результатом 3:0. В игре за выход в финал сербкам предстоит встретиться с обладательницами бронзовых наград прошлой Олимпиады волейболистками команды США, которые с тем же "сухим" счетом 3:0 переиграли соперниц из Доминиканской Республики.

Еще один сегодняшний четвертьфинал получился на редкость упорным - спортсменки Республики Корея одолели турчанок в пятисетовом поединке со счетом 3:2. Соперник кореянок по полуфиналу определится после последнего сегодняшнего четвертьфинального матча, в котором сборная Бразилии будет соперничать с россиянками. Полуфинальные встречи пройдут 6 августа, поединок за золото и матч за бронзу состоятся 8 августа.

Завтра пройдут полуфинальные баталии на мужском турнире. Волейболисты Бразилии сыграют с российской командой, а сборная Франции будет соперничать с аргентинцами. Медальные поединки намечены на 7 августа.-0-