Итальянские волейболисты сенсационно выиграли ЧЕ-2021

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские волейболисты обыграли в финале чемпионата Европы сборную Словении со счетом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11) и вернули себе титул сильнейшей дружины континента после 16-летнего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодая итальянская дружина перед стартом Евроволлея -2021 не досчиталась своих главных звезд, выступавших на Играх в Токио. Завершил карьеру в сборной доигровщик Османи Хуанторена. Капитан команды Иван Зайцев взял перерыв в выступлениях за национальную команду, сославшись на травму руки. Также не увидели в составе итальянцев диагонального Луки Веттори, блокирующего Маттео Пьяно, доигровщика Иржи Коваржа и либеро Массимо Колачи. Так что выход в финал был для омоложенной команды уже успехом.

Но подопечные Фердинандо Де Джорджи проявили характер, сумев выстоять после стартового напора более опытных словенцев. Стоит отметить, что те провели накануне тяжелейший матч против поляков. Поначалу это не сказывалось на их игре. Балканцы, сделав ставку на силовую подачу и агрессивные действия в атаке, смогли стабильно удерживать качество игры до четвертой партии. Затем силы их покинули. Словенцы начали чаще ошибаться, и на тай-брейке итальянцы дожали заметно "подсевших" оппонентов.

Одним из ключевых эпизодов матча стало появление на площадке игрока "Милана" Юрия Романо. Замена, выглядевшая как жест отчаяния тренера итальянцев, оказалась удачным ходом. Волейболист, не избалованный до этого момента участием в топ-турнирах, окрыленный доверием наставника, действовал раскованно, отлично сыграв на подаче и в завершении атак своей команды. Ну а самым результативным игроком финального матча стал итальянец Даниэле Лавиа. На его счету 21 пункт. Кроме того, 17 очков на свой счет записал Алессандро Микьелетто. У словенцев 16 результативных действий провел Ален Пайенк.

Бронзовые медали континентального форума завоевала сборная Польши. В споре за третье место команда из соседней страны обыграла дружину Сербии - 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). Самым результативным в составе "бело-красных" стал Вильфредо Леон, набравший 14 очков. Также отметим Бартоша Курека, принесшего своей дружине 11 пунктов.

Данный старт стал последним для Витала Хейнена в качестве главного тренера поляков. Бельгийский специалист после церемонии награждения заявил, что покидает свой пост.

Сборная Беларуси также участвовала в чемпионате Европы - 2021. Выступая в одной группе с командами Словении и Италии, подопечные Виктора Бекши не смогли подняться выше пятого места. Они уступили будущим финалистам турнира и команде Болгарии, а также записали на свой счет виктории над чехами и черногорцами.-0-