Итальянцы победили сборную Мали и стали полуфиналистами молодежного ЧМ по футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянцы победили футболистов Мали со счетом 4:2 и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итальянская команда вышла вперед в начале игры, а к перерыву африканцы сравняли счет. Во втором тайме малийцы еще раз сумели восстановить равновесие - 2:2, но потом футболисты "Скуадры Адзурры" еще дважды добились успеха и довели игру до победы.

Соперниками Италии в полуфинале будут украинцы, которые в первом сегодняшнем четвертьфинале одолели соперников из Колумбии с минимальным преимуществом - 1:0.

Украинские футболисты первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ В стартовом поединке четвертьфинальной стадии украинцы одолели соперников из Колумбии с минимальным счетом - 1:0. Победный гол на 11-й минуте встречи забил Данило Сикан.

Еще два четвертьфинала пройдут в субботу, 8 июня: США - Эквадор, Сенегал - Республика Корея.

Полуфиналы состоятся 11 июня, их неудачники 14 июня встретятся в матче за бронзу, а победители 15 июня поспорят за чемпионский титул.

На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-

Фото организаторов турнира и Итальянской федерации футбола