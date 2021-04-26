Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене

Илья Ивашко. Фото из архива
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (107-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала белорус уверенно победил финна Эмиля Руусувуори (75) - 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В основную сетку этих соревнований Илья Ивашко пробился через квалификацию, победив поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.
Соперником еще одного белорусского теннисиста Егора Герасимова (76) сегодня будет аргентинец Гвидо Пелья (55).
Турнир в Мюнхене завершится 2 мая.-0-