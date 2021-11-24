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24 ноября 2021, 10:57

Избраны побеждать: Parimatch и ФК "Челси" запустили кампанию по мотивам легенды о короле Артуре

23 ноября 2021 в Беларуси стартовала масштабная омниканальная кампания "Избраны побеждать".

Parimatch, официальный беттинг-партнер ФК "Челси", запускает глобальную рекламную кампанию со звездами клуба: Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Вдохновили на создание кампании сказания о короле Артуре, а именно легенда – "Меч в камне".

В трактовке Parimatch и ФК "Челси", капитан клуба Сесар Аспиликуэта успешно выбивает мяч из камня, подобно Артуру, достающему меч. Ролик для кампании сняла киевская студия Electric Sheep Film, уже работавшая с брендом Parimatch.

– С большим удовольствием презентуем реализованную коммуникационную концепцию, идея которой – подчеркнуть статус "избранности" ФК "Челси" и ее игроков. Команда – победитель Лиги чемпионов и сильнейший клуб Европы, и мы гордимся быть партнером клуба, который обладает характером лидера, заряжен на победы и вдохновляет игрой на протяжении многих сезонов. С нетерпением ждем новых легендарных побед и яркой игры, – отметила Татьяна Виноградова, директор по маркетингу Parimatch Belarus.

– Когда мы подписали наше партнерство с Parimatch в начале этого сезона, мы пообещали, что наша совместная деятельность будет смелой и инновационной. Новый ролик этому доказательство, и мы с нетерпением ждем, когда в ближайшие месяцы Сесар, Тьяго и Маркос сыграют свою роль "избранных" на экранах по всей Европе, – заявил Гай Лоуренс, исполнительный директор ФК "Челси".

ФК "Челси" и Parimatch объявили о своем партнерстве в августе 2021 года, заключив соглашение на три сезона. В рамках партнерства Parimatch использует бренд "Челси", а также цифровые и социальные ресурсы клуба для создания инновационных активаций для фанатов по всему миру.

Режиссером и исполнительным продюсером новой рекламы стал Андрей Копоц, оператор-постановщик – Никита Кузьменко. Студия Electric Sheep уже сотрудничала с Parimatch для создания вирусных рекламных роликов бренда, в числе которых недавний ролик о ФК "Ювентус" с топовыми игроками клуба. Эксклюзивную музыку для ролика создал Евгений Филатов – известный украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants, а также солист и создатель группы The Maneken.

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Parimatch Belarus – лидер индустрии беттинга Беларуси, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках.

Компания является лауреатом многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Букмекер" и "Онлайн-казино" ("Выбор года", 2021), "Мобильное приложение для ставок № 1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (MarSpo Awards, 2021), "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2021). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал партнерств, компания оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов. Ответственная игра – один из ключевых приоритетов компании.

Футбольный клуб "Челси" – один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после второй победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году.

Основанный в 1905 году, "Челси" – это главный футбольный клуб Лондона, базирующийся на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж" вместимостью 41 000 человек. Клуб впервые выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, а также пять раз выигрывал Премьер-лигу, восемь раз – Кубок Англии, пять раз – Кубок Футбольной лиги, дважды – Лигу Европы УЕФА, Кубок УЕФА. Дважды клуб выигрывал Кубок победителей, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – чемпионат Футбольной лиги в 1955 году.

Благодаря триумфу в Лиге чемпионов 2021 года "Челси" стал первым клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА, после побед в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

"Челси" не только собирает в своем составе одних из самых узнаваемых в мире игроков, но и инвестирует в будущее, открыв современную академию и тренировочный центр в Кобхэме, графство Суррей. С момента своего открытия в 2007 году клуб выиграл семь Молодежных кубков Англии, подряд титулы Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах и национальные чемпионаты Премьер-лиги до 18 лет в 2017 и 2018 годах.

Женская команда Chelsea также добилась больших успехов, четыре раза выиграв женскую Суперлигу Англии в 2015, 2018, 2020 и 2021 годах. Также женская команда отметилась как финалист Лиги чемпионов УЕФА в 2021-м и чемпион Южного дивизиона Премьер-лиги в 2005-м.

Фонд Chelsea создал одну из самых масштабных общественных инициатив в области спорта, помогающую улучшать жизни детей и молодежи во всем мире.

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