Известны первые медалисты чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в "Стайках"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны первые медалисты чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике, который стартовал в РЦОП "Стайки", сообщили БЕЛТА в пресс-службе национальной команды по этому виду спорта.

В стартах среди женщин в весовой категории 45 кг первенствовала Марина Маркович. Ее результат в сумме двоеборья 126 кг (рывок 56 кг, толчок 70 кг). Второе место заняла Ирина Грекова - 110 кг (48 кг плюс 62 кг). Бронза у Полины Пичугиной - 108 кг (47 кг плюс 61 кг).

В весе 49 кг не было равных Александре Ласточкиной - 128 кг (57 кг плюс 71 кг). Серебро завоевала Дарья Сентуховская - 123 кг (55 кг плюс 68 кг). Выигравшая бронзу Яна Савенок показала в двоеборье аналогичный результат - 123 кг (54 кг плюс 69 кг). Однако ее соперница оказалась в итоговом протоколе выше, поскольку первая справилась с заявленным весом.

В категории 55 кг первенствовала Наталья Шелег - 181 кг (82 кг плюс 99 кг). Вторая позиция осталась за Юлией Гулиной - 168 кг (77 кг плюс 91 кг). Третьей состязания завершила Кристина Крачева - 162 кг (72 кг плюс 90 кг).

У мужчин среди спортсменов, чей вес не превышает 55 кг, чемпионом страны стал Владислав Дробот - 198 кг (87 кг плюс 111 кг). Роман Незговоров завершил турнир с серебряной медалью - 197 кг (90 кг плюс 107 кг). У Александра Марченко, который завоевал бронзу, результат 196 кг (90 кг плюс 106 кг).

Следующими на помост выйдут мужчины в весовых категориях 61 кг и 67 кг, а также женщины в группе 59 кг. Состязания продлятся до субботы, 19 сентября. Ожидается, что в споре за награды чемпионата Беларуси примут участие олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов, медалистка Олимпиады-2016 Дарья Наумова и другие именитые атлеты.

Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-