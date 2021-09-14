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14 сентября 2021, 21:55

"Янг Бойз" победил "Манчестер Юнайтед" в первом матче Лиги чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи состоялись на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче предварительной группы F швейцарский "Янг Бойз" в Берне принимал английский "Манчестер Юнайтед" и одержал волевую викторию со счетом 2:1. На 13-й минуте встречи гостей вывел вперед Криштиану Роналду, недавно вернувшийся в Манчестер из туринского "Ювентуса". Через 20 минут с поля был удален защитник манчестерского клуба Аарон Ван-Биссака и во втором тайме хозяева сполна воспользовались большинством. На 66-й минуте равновесие в счете восстановил Муми Нгамале, а на 5-й компенсированной минуте Жордан Сибачо забил победный гол. В другом поединке этого квартета испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

В первом поединке группы G испанская "Севилья" у себя дома сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" - 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме, когда соперники обменялись голами с пенальти - сначала отличился хорватский легионер австрийской команды Лука Сучич, а потом счет сравнял его соотечественник Иван Ракитич. Позже французский "Лилль" примет немецкий "Вольфсбург".

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча главных фаворитов группы Е - в каталонской столице испанская "Барселона" примет лучший клуб Германии мюнхенскую "Баварию". Чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" сыграют на своей арене с португальской "Бенфикой" из Лиссабона.

В группе Н действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" в британской столице сыграет с российским чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Шведский "Мальме" примет у себя дома итальянский "Ювентус".

В остальных группах чемпионской Лиги встречи первого тура пройдут завтра. Дебютант групповой стадии главного клубного турнира Старого Света чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" в дебютном поединке в квартете D встретится на своей арене с вице-чемпионом Украины донецким "Шахтером". Мадридский "Реал" сыграет в гостях у миланского "Интера".

В квартете В первым соперником бельгийского "Брюгге" будет французский "Пари Сен-Жермен", состав которого недавно пополнил аргентинский форвард Лионель Месси, перешедший из "Барселоны". Английский "Манчестер Сити" сыграет у себя дома с немецким "Лейпцигом".

В группе С португальский "Спортинг" встретится в Лиссабоне с нидерландским "Аяксом" из Амстердама, а в Стамбуле турецкий "Бешикташ" будет соперничать с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-

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