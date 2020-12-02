Япония намерена пускать иностранцев на Олимпиаду без обязательной вакцинации

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии намерены разрешить иностранцам посетить Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса или карантина при условии, что въезжающие предоставят отрицательные тесты на COVID-19 и загрузят приложение для отслеживания, сообщает Reuters.

Япония не будет ограничивать туристов в использовании общественного транспорта. В соответствии с текущими ограничениями, введенными в Японии для сдерживания распространения коронавируса, путешественники должны самоизолироваться в течение 14 дней по прибытии, а также пользоваться приложением для отслеживания контактов.

На Игры-2020, которые были отложены на год из-за пандемии, иностранцам продали почти 1 млн билетов. Внутри Японии на соревнования проданы 4,5 млн билетов.-0-