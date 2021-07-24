24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золото Олимпиады в весе 60 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке представитель принимающей стороны главных стартов четырехлетия преодолел сопротивление представителя команды китайского Тайваня Янь Юн Вэя. Бронзовые медали на счету казахстанского атлета Елдоса Сметова и представителя Франции Луки Мхеидзе.

Завтра в программе турнира дзюдоистов схватки в весовых категориях 66 кг у мужчин, где выступает белорус Дмитрий Миньков, и 52 кг у женщин. Тут среди соискательниц олимпийских наград белоруски не представлены.

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля на арене "Ниппон Будокан", построенной к Играм-1964 и модернизированной к Олимпиаде нынешнего года.