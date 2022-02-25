"Йокерит" не примет участия в плей-офф КХЛ

Фото из архива
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский хоккейный клуб "Йокерит" уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина текущего сезона, сообщает пресс-служба Лиги.
В регулярном чемпионате "Йокерит" занял третье место в таблице Запада и в стартовом раунде плей-офф должен был сыграть с московским "Спартаком". Первая встреча была запланирована на 1 марта и должна была состояться в Финляндии.
Решение о парах первого раунда плей-офф Западной конференции будет объявлено дополнительно. Соперником минского "Динамо" на данной стадии должен стать санкт-петербургский СКА.-0-