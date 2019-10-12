Юниорская сборная Беларуси cо счетом 2:9 проиграла команде Германии в отборочном раунде ЧЕ-2020

Во время матча. Фото Немецкого футбольного союза

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии были сыграны матчи второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 (U-19). Юниорскую сборную Беларуси сверстники из Германии разгромили со счетом 9:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба матча была решена уже в первые 40 минут встречи, после того как трижды отличился Кевин Шаде и еще раз Леон Даяку, в итоге записавший на свой счет голевой дубль.

В составе белорусов голами отметились Евгений Козел и Глеб Гурбан.

Таким образом, подопечные Владимира Корытько занимают 3-е место в группе с одним очком. 15 ноября белорусы сыграют с командой Андорры, замыкающей турнирную таблицу.-0-

Юниорская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с шотландцами в первом квалификационном раунде Евро-2020 К середине первого тайма белорусы оказались в невыгодном положении после голов Натана Паттерсона и отличившегося с пенальти Дапо Авокоя-Мебуде.

Фото Немецкого футбольного союза