Юниорская сборная Беларуси по хоккею отправилась на чемпионат мира в США

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси отправилась на чемпионат мира в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В итоговом ростере команды значатся 25 хоккеистов.

Вратари - Иван Жигалов (СДЮШОР ХК "Юность-Минск"), Тихон Чайка (СДЮШОР ХК "Юность-Минск"/ минская СДЮШОР БФСО "Динамо") и Ян Шостак (минская СДЮШОР БФСО "Динамо").

Защитники - Дмитрий Кузьмин (Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Никита Парфенюк (ДЮСШ по зимним видам спорта Кобрина), Илья Гаврилов (МХК "Спартак-Москва", МХЛ), Даниил Рогач (Лидская ДЮСШ по хоккею с шайбой), Арсений Сазанович (ДЮСШ ХК "Шахтер-Солигорск"), Никита Стасенко (ДЮСШ ХК "Гомель"), Максим Сущинский, (ДЮСШ "Бобруйск-Арена"/ СДЮШОР ХК "Юность-Минск") и Павел Камко (СДЮШОР ХК "Юность-Минск").

Нападающие - Иван Аношко (минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Егор Игнатенко (ДЮСШ ХК "Витебск"/ минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Андрей Лошко (ЦОР Жлобина), Мирослав Михалев (СДЮШОР по хоккею с шайбой Минска / СДЮШОР ХК "Юность-Минск" / минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Илья Морозов (ЦОР Жлобина), Федор Николаеня, Захар Польшаков (оба - СДЮШОР ХК "Юность-Минск"), Егор Сидоров (ДЮСШ ХК "Витебск" / минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Даниил Сотишвили (ДЮСШ ХК "Химик-Новополоцк / минская СДЮШОР БФСО "Динамо"), Владислав Шило (СДЮШОР ХК "Юность-Минск"), Егор Голубов (ЦОР Гродно), Егор Клавдиев, Герман Яваш ( СДЮШОР ХК "Юность-Минск"/ минская СДЮШОР БФСО "Динамо") и Данила Климович (СДЮШОР Пинск).

Чемпионат мира пройдет с 26 апреля по 6 мая. На групповом этапе белорусские юниоры сразятся со сверстникам из Швеции, Швейцарии, Латвии и Канады.

"Ребята из юниорской сборной уже успели доказать, что они способны на многое. В прошлом сезоне они обратили на себя внимание многих хоккейных специалистов, выиграв Высшую лигу. В этом - не затерялись и продолжили бесстрашно сражаться уже в экстралиге. После двусторонки с национальной командой их заряженность отметил и Михаил Захаров, а он-то уж точно умеет разглядеть таланты, - рассказал председатель ФХБ Дмитрий Басков. - Это команда со своей философией и своим характером. Уверен, что и в США они будут бороться в каждом матче. Условия будут непростыми, но они одинаковы для всех команд. Нам же остается только верить в ребят и поддерживать их в каждом матче".

В связи с противоковидным протоколом, разработанным Международной федерацией хоккея для обеспечения безопасности всех участников чемпионата, четыре европейские сборные встретятся в аэропорту Амстердама, чтобы оттуда вместе отправиться в Даллас (Техас, США) на чартерном рейсе. Даже посадка и высадка команд проводятся в строго определенной очередности. Такие меры приняты для минимизации возможного контакта игроков с другими пассажирами. По прилете в США все игроки будут отправлены на индивидуальный карантин, при котором они не смогут покидать свои гостиничные номера в течение двух дней. На это же время запланировано и ПЦР-тестирование, отрицательный результат которого будет обязательным для завершения карантина.-0-