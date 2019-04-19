Юные атлеты из 9 стран участвуют в фестивале водных видов спорта в БГУФК

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в фестивале водных видов спорта, который проходит в Белорусском государственном университете физической культуры, принимают более 1 тыс. юных атлетов из 9 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУФК.

Соревнования проходят по плаванию, синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду. За награды фестиваля борются более 1 тыс. юных атлетов из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Литвы, Латвии, Польши, Азербайджана и Грузии.

Фестиваль в подобном формате проходит в Беларуси впервые. Завершатся состязания 21 апреля.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, клуб плавания Белорусского государственного университета физической культуры, РЦОП по водным видам спорта.-0-

Фото БГУФК