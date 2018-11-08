Юные хоккеисты четырех стран разыграют Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты из Беларуси, России, Казахстана и Латвии сегодня начнут борьбу на малой ледовой площадке "Чижовка-Арены" за Кубок Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Традиционный турнир пройдет с 8 по 10 ноября. Белорусская команда, составленная из игроков до 17 лет, выступит под руководством Павла Перепехина, известного специалиста по работе с молодежью. В юниорскую сборную вызваны 27 игроков, которые представляют хоккейные школы БФСО "Динамо", "Юности", солигорского "Шахтера" и некоторых российских школ.
В прошлом году победителем турнира стала команда России. Юные белорусские хоккеисты трижды побеждали в соревнованиях: в 2008, 2009 и 2014 годах. Впервые почетный трофей был разыгран в 2007 году.
Расписание турнира:
8 ноября
Казахстан - Латвия, 13.00;
Беларусь - Россия, 16.30.
9 ноября
Россия - Латвия, 13.00;
Казахстан - Беларусь, 16.30.
10 ноября
Россия - Казахстан, 13.00;
Беларусь - Латвия, 16.30.
Все матчи турнира будут транслироваться на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.-0-
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