Юные легкоатлеты пробуют силы в финале проекта "300 талантов для Королевы"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап проекта "300 талантов для Королевы" стартовал сегодня в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа соревнований включает эстафету 8х50 м, метание мяча, прыжок на скакалке и барьерный бег на 30 м. В состязаниях принимают участие школьники 2-4-х классов, которые прежде, чем попасть в финал, прошли три этапа отбора.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил важность проведения турнира. "Это великолепные соревнования для самых маленьких. Спортсмен формируется с детства. Когда юные атлеты видят своих кумиров Эльвиру Герман, Максима Недосекова, то мечтают быть чемпионами", - сказал он.

В свою очередь председатель БФЛА Вадим Девятовский отметил, что мало организовать состязания, важно создать для детей праздник. Таким образом федерация легкой атлетики пытается вовлечь в занятия спортом как можно больше детей. "Мы рады, что смогли охватить все школы Беларуси во время отбора на проект. Это дает равные условия детям из городской и сельской местности. Если у кого-то есть талант к спорту, он обязательно будет замечен", - подчеркнул глава федерации.

Поддержать юных спортсменов пришли известные легкоатлеты Максим Недосеков, Эльвира Герман, Карина Таранда и Станислав Дорогокупец.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года. -0-