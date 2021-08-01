Юрий Моисевич объяснил, почему Кристине Тимановской не сказали, что ее поставили в эстафету

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4 по 400 м не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщил Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике в программе "Неделя" на СТВ.

"Мы принимаем решение, что мы заменяем. Потому что отказываться от эстафеты не стоит, все-таки мы завоевали путевку. Мы имеем право из числа спортсменов, которые здесь находятся, у нас в делегации, есть такое правило, мы можем добавить двоих этих человек. Они же в команде. За команду – это же честь. Скажем так, у нас две бегуньи – это Герман Эльвира и Тимановская Кристина. Мы просим, разговариваем с тренером Герман Эльвиры и говорим: вот такая ситуация. Он говорит: да я не против, и она, в принципе, не против. Но ей бежать барьер. Он просит, для того чтобы не травмировать спортсменку, потому что у нее основной вид, давайте мы это не будем оглашать. Потому что есть такая практика. Человеку говорят, вот ты приехал делать одно, а тебе говорят: ты должен еще сделать другое. Но человек, даже если нормально воспринимает это, ему все равно это подсознание будет сверлить. Это будет мешать основному виду. Мы заявку подаем, потому что мы не имеем права держать, у нас дедлайн был. А Тимановская говорит, что не смогла дозвониться до нас, но подождать час-два, когда мы приезжаем после стадиона. В силу своей воспитанности, в силу своего понятия она начинает - так же сейчас модно в соцсетях – выплескивать всякие такие вещи: с ней не посоветовались. Мы намерены были ей все это рассказать, объяснить, тем более она запасная", - прокомментировал Юрий Моисевич.

"Наша либо Всемирная антидопинговая организация берет в так называемый пул количество спортсменов и крутит на протяжении года. То есть неожиданно приезжают домой, они должны сообщать, где они находятся, на сборы едут. А получается что? Вот эти молодые спортсмены не представляют интереса, и они в пул их не берут. Команда на чемпионате Европы в Румынии сотворила такое, скажем, чудо. У нас эстафета выиграла Кубок Европы, первая лига, правда. И завоевала путевку на Олимпийские игры. Между этими допконтролями должна быть разница в 21 день – три недели. В других странах этих проблем нет, кто не входит в группу А, рискованных этих стран. У них выполнен норматив хоть за два дня до Олимпиады – главное, чтобы успеть до того срока, когда закрывался… А мы, раз в этой зоне, попали в эту ситуацию, мы писали в международное антидопинговое агентство письма, просили их подойти к этому снисходительно – там одного дня не хватает. 20 дней, не 21 между пробами. А у одной девочки 19. Тем не менее они приняли такое жесткое положение и отстранили этих спортсменов," - пояснил Юрий Викентьевич. "Вот у нас прыгунья, Скворцова Виолетта. Она, если помните, поступок такой совершила, когда на юниорском чемпионате Европы награждали и заиграл не тот гимн, она сошла с пьедестала. Вот это поступок. Так вот, знаете, что она сейчас сказала? Когда я тихонько проговаривал, просил, кого поставить, Скворцова сказала: так я могу пробежать. Это человек, который прыгает тройные. Но, естественно, тройные прыгает – это прыгунья. Можно поставить, она и пробежит. Естественно, что Герман и 200 метров бегала. Мы исходим из того, какие показатели у человека там. Мы делаем раскладку, что она на тренировке где-то бегала эти дистанции. То есть, понимаете, это от человека все зависит. И вот, если у человека понимание всего, что в жизни происходит, что такое команда и что такое честь. Я бы сам с удовольствием – войти в историю, почему нет".-0-