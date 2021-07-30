Юрий Пунтус покинул пост главного тренера "Торпедо-БелАЗа"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа" Юрий Пунтус покинул свой пост. Такое решение принято сегодня совместно руководством клуба и наставником команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новым главным тренером "Торпедо-БелАЗа" назначен Сергей Зиневич, который до этого занимал должность старшего тренера.

Под руководством Юрия Пунтуса жодинские торпедовцы в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевали медали чемпионата Беларуси, став бронзовыми призерами. В этом году автозаводцы выступают гораздо слабее - в 16 проведенных матчах они набрали 19 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице. Крайне неудачно торпедовцы сыграли в квалификации Лиги конференций, потерпев два разгромных поражения от датского "Копенгагена" - 1:4 и 0:5.-0-