Канадские хоккеисты стали последними четвертьфиналистами олимпийского турнира

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Команда Канады стала последним четвертьфиналистом мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке квалификации плей-офф канадцы обыграли дебютантов Игр китайских хоккеистов со счетом 7:2. По две шайбы в составе победителей забросили Джордан Уэл из казанского "Ак Барса" и Адам Тамбеллини из шведского клуба "Регле". В полуфинале сборная Канады будет соперничать со шведами. Составы остальных пар 1/4 финала: Дания - Россия, Словакия - США, Швейцария - Финляндия.

Поединки за попадание в 1/2 финала состоятся завтра, а встречи за выход в финал пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал за чемпионский титул состоится 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-