Канадский голкипер Денни Тейлор подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский голкипер Денни Тейлор подписал контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск". Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Канадский вратарь прибыл на просмотр в клуб в начале ноября и успел провести один поединок. По итогам просмотра с ним решено было заключить полноценный контракт.

Денни Тейлор уже играл в "Динамо" в сезоне-2014/2015, который был одним из наиболее успешных в истории команды. Помимо "Динамо", канадец выступал в "Лос-Анджелесе", "Калгари", "Оттаве", "Гамбурге", "Ферьестаде", "Медвещаке", "Спарте" и "Сибири".

Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков отметил, что канадец, прибыв на просмотр, очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу. "Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность - наихудшее ощущение для спортсмена. При этом мы не боимся, что Денни закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам. У нас сложилось четкое понимание, что сейчас им лучше играть в фарм-клубах, чем эпизодически получать игровую практику в основе, большую часть времени проводя на скамейке", - сказал Дмитрий Басков.

Также он добавил, что Денни Тейлор в случае командирования в чемпионат Беларуси будет выступать за минскую "Юность". По его словам, канадец заключил соглашение на очень приемлемых для "зубров" условиях, что позволяет минскому клубу оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу.-0-