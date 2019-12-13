13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский защитник Мэтью Майоне пополнил состав минского "Динамо", с игроком заключен пробный контракт. Такая информация размещена на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

У Мэтью Майоне за плечами есть опыт выступления в КХЛ. Ранее он защищал цвета рижского "Динамо", набрав в 58 поединках 46 (11+35) очков. Из столицы Латвии североамериканец отправился в "Кунлунь". Но там не блеснул, совершив три результативные передачи в 16 играх. Возможно, такая статистика стала не последним аргументом при досрочном расторжении контракта.

"Прежде чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в "Куньлуне", ничего не значит - так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в "Динамо" и верим, что он успешно пройдет просмотр и поможет нашей команде стать лучше", - цитирует слова генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова пресс-служба столичного клуба.-0-