Канадцы разгромили датчан, американцы, шведы и чехи победили на молодежном ЧМ по хоккею

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяева молодежного чемпионата мира хоккеисты сборной Канады (U-20) разгромили команду Дании на старте турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке предварительной группы А канадцы, которые являются действующими чемпионами планеты, были наголову сильнее своих соперников - 14:0 (3:0, 5:0, 6:0). В другом матче этой группы чехи одолели в овертайме сверстников из Швейцарии со счетом 2:1. Сегодня ночью россияне встретятся с Данией, а канадские хоккеисты проэкзаменуют швейцарцев.

В группе В оба матча первого тура завершились в основное время с одинаковым результатом 2:1. Американцы взяли верх на сверстниками из Словакии, а шведы в скандинавском дерби переиграли финнов. Сегодня шведская дружина будет соперничать со словаками, а финны сыграют с казахстанской "молодежкой".

После завершения группового этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждого квинтета. Сборные, которые займут пятые места, поспорят за право остаться в элитном дивизионе молодежного ЧМ.

Встречи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфиналы намечены на 4 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 5 января.

Нынешний молодежный чемпионат мира принимают Ванкувер и Виктория. Прошлое мировое первенство также проходило на заокеанских ледовых аренах и тогда в финале хозяева взяли верх над шведами - 3:1, бронзу завоевали хоккеисты США, разгромившие в игре за 3-е место чехов со счетом 9:3. Белорусская команда не смогла сохранить прописку в элите, уступив датчанам. В этом сезоне белорусы не сумели вернуться в число 10 сильнейших молодежных дружин планеты.-0-