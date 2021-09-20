Карпенко: студенческий спорт важен для формирования спортивного резерва

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Молодежный фестиваль, посвященный Международному дню студенческого спорта, открылся в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Сегодня в столице на трех площадках организованы соревнования по баскетболу 3х3, личный и командный турниры по шахматам, мероприятие по киберспортивной дисциплине Counter-Strike.

Студенческий спорт важен для страны, и Министерство образования уделяет ему особое внимание. В первую очередь это связано с сохранением и укреплением здоровья молодежи, формированием здорового образа жизни.

Выступая на торжественном открытии соревнований по баскетболу 3х3, министр образования Игорь Карпенко отметил: студенческий спорт всегда был значимой составляющей в формировании спортивного резерва. "Студенты наших вузов входят в сборные команды страны и достигают больших успехов на международной арене. Этот замечательный праздник объединяет всех, кто поддерживает идеи здорового образа жизни и гармоничного развития личности, сочетает в своей повседневной жизни образование и спорт", - подчеркнул он.

В сегодняшнем турнире по баскетболу борются 12 команд, представляющих 11 высших учебных заведений Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко