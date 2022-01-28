Казахстан и Финляндия стали четвертьфиналистами ЧЕ по мини-футболу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Казахстана и Финляндии стали участниками четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гронингене в заключительном поединке предварительной группы В казахстанские спортсмены со счетом 4:1 уверенно переиграли сборную Италии, оставив ее за бортом плей-офф. В другом матче 3-го тура команда Финляндии взяла верх над словенцами - 2:1. Итоговое положение: Казахстан - 7 очков, Финляндия - 4, Словения - 2, Италия - 2.

Также сегодня встречи 3-го тура состоятся в квартете А. В Амстердаме действующие чемпионы Старого Света португальцы, одержавшие уже две виктории, сыграют с командой Украины. Хозяин турнира сборная Нидерландов будет соперничать с сербами, которые потерпели два поражения. Турнирное положение после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 0. Сербы пробились в финальную часть ЧЕ, дважды победив в нокаут-раунде сборную Беларуси - 3:1 и 3:2.

Еще в двух группах заключительные матчи состоятся завтра. В квартете С россияне, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, встретятся с поляками, а хорваты сыграют со словаками. Положение команд: Россия - 6, Хорватия - 3, Польша - 1, Словакия - 1.

В предварительной группе D дебютанты финальной стадии континентального первенства грузины, сенсационно пробившиеся в четвертьфинал, будут соперничать с испанцами. Команда Боснии и Герцеговины поспорит с азербайджанцами. Положение команд: Грузия - 6, Испания - 4, Азербайджан - 3, Босния и Герцеговина - 0.

После финиша предварительного этапа в 1/4 финала 12-го чемпионата Европы по мини-футболу выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные матчи пройдут 31 января и 1 февраля, полуфиналы намечены на 4 февраля, финальный поединок и встреча за бронзу состоятся 6 февраля.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-