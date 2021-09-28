Казахстан и Португалия пробились в полуфинал ЧМ по мини-футболу

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по мини-футболу в Литве определились все участники полуфинальных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем четвертьфинальном матче сборная Казахстана одержала волевую викторию над иранцами с результатом 3:2. После первой половины игры казахстанцы уступали 0:2, но потом сумели перехватить инициативу и вырвали победу, забив третий мяч на последней минуте встречи.

В поединке за попадание в финал казахстанская дружина 30 сентября будет соперничать с португальцами. В пиренейском четвертьфинальном дерби команда Португалии одолела в дополнительное время сборную Испании со счетом 4:2. В начале второго тайма испанцы забили два мяча подряд, незадолго до окончания основного времени португальцы сумели сравнять счет - 2:2, а в овертайме они еще дважды поразили ворота соперников.

Ранее действующие чемпионы мира аргентинцы в серии послематчевых пенальти взяли верх над серебряными призерами прошлого первенства россиянами. В полуфинальном южноамериканском дерби сборная Аргентины 29 сентября встретится с бразильцами, которые в четвертьфинале были сильнее марокканцев.

Решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 3 октября в Каунасе.

В финальном матче прошлого планетарного форума, проходившего в 2016 году в Колумбии, сборная Аргентины переиграла россиян со счетом 5:4, в поединке за бронзу иранцы одолели португальцев в серии послематчевых пенальти. Сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один у аргентинцев.-0-