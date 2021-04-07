Казахстан вышел в финал чемпионата Европы по мини-футболу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Казахстана стала очередным участником финальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем четвертом матче 5-й квалификационной группы казахстанская команда одержала четвертую викторию, уверенно обыграв в Будапеште сборную Венгрии - 6:1. Таким образом, сборная Казахстана набрала 12 очков и независимо от результатов оставшихся игр обеспечила себе первое место и выход в финал континентального первенства. Кто станет обладателем второго пропуска станет известно 13 апреля в Минске после поединка сборных Беларуси и Венгрии, у которых по 6 очков. В первой встрече этих команд в Будапеште венгры выиграли со счетом 2:1. Чтобы занять второе место подопечным Александра Савинцева нужна только победа, а соперникам достаточно сыграть вничью. В этом турнире белорусы дважды разгромили израильтян - 3:0 (в гостях) и 14:0 (дома), а также потерпели два поражения от казахстанцев - 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома).

Турнирное положение: Казахстан - 12 очков (4 матча), Венгрия - 6 (5), Беларусь - 6 (5), Израиль - 3 (4).

Кроме Казахстана путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.-0-