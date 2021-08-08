Новости темы "Олимпиада в Токио"
Курочкина, Кадимагомедов и Колодинская! Встречаем призеров Олимпиады в Токио в Беларуси - прямое включение
8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кениец Элиуд Кипчоге стал двукратным олимпийским чемпионом в марафоне, передает корреспондент БЕЛТА.
36-летний спортсмен преодолел cоревновательную дистанцию за 2 ч 8 мин. 38 сек.
Второе место занял легкоатлет из Нидерландов Абди Нагейе со временем 2 ч 9 мин. 8 сек.
Бронзовая награда у представителя Бельгии Башира Абди - 2 ч 10 мин.-0-