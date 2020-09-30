Киевское "Динамо" вышло в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче раунда плей-офф квалификации вице-чемпионы Украины разгромили бельгийский "Гент" с результатом 3:0. На прошлой неделе на поле бельгийского клуба киевляне выиграли со счетом 2:1.

Кроме динамовцев в групповой этап чемпионской Лиги прошли греческий "Олимпиакос" из Пирея и венгерский "Ференцварош" из Будапешта.

Сегодня вечером определятся еще три участника. Футболисты российского "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют в Салониках с греческим ПАОКом, который неделю назад обыграли на своем поле со счетом 2:1. Австрийский "Зальцбург" примет на своей арене израильский "Маккаби" из Тель-Авива. В первой игре австрийский чемпион в гостях выиграл с результатом 2:1. В датском Хернинге местный "Мидтьюлланн" сыграет с чешской "Славией". В Праге эти соперники разошлись миром - 0:0.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов 26 клубов: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.

В этот же день чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" в борьбе за попадание в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы - примут на своей арене болгарский "Лудогорец" из Разграда.-0-