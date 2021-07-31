Киран Бадло и Лу Юньсю стали олимпийскими чемпионами в парусном спорте

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первые комплекты олимпийских наград были разыграны сегодня в соревнованиях по парусному спорту, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающей гонке в классе RS:X (виндсерфинг) у мужчин золото завоевал трехкратный чемпион мира нидерландский спортсмен Киран Бадло. Серебряным призером стал французский спортсмен Тома Гойяр, бронзу увезет домой китаец Би Кунь. В этом виде олимпийской парусной регаты выступал и белорусский спортсмен Никита Циркун, который по итогам 12 предварительных гонок не попал в число десяти соискателей наград, заняв 18-е итоговое место среди 25 участников соревнований.

У женщин чемпионкой в этой дисциплине парусного спорта стала двукратная чемпионка планеты китаянка Лу Юньсю. Серебряную медаль выиграла француженка Шарлин Пикон, бронза досталась британке Эмме Уилсон.-0-